Бойовики штучно створюють черги на КПВВ на Донбасі

Ілюстративне фото (flickr.com/osce)

У штабі зазначають, що бойовики навмисно наражають на небезпеку мирне населення

Проросійські бойовики штучно створюють черги для мирних мешканців під час перетину пункту пропуску у Станиці Луганській (Луганська область). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру ООС у Facebook.

Як зазначається, за інформацією місії ОБСЄ, 16 січня спостерігачі зафіксували 3 тис. осіб на блокпості бойовиків в районі Станиці Луганської, тоді як у протилежному напрямку у черзі стояло орієнтовно півсотні людей. Крім того, місія ОБСЄ зафіксувала ще приблизно 1,5 тис. осіб в черзі на розташованій поблизу автобусній зупинці. І кількість людей у чергах протягом кількох годин не змінювалася.

"Українська сторона СЦКК заявляє, що представники збройних формувань Російської Федерації продовжують практику штучного створення довгих черг для мирних мешканців під час перетинання КПВВ у Станиці Луганській. Такі безвідповідальні дії з боку окупантів в холодну зимову пору року кожного разу загрожують життю та здоров’ю простих людей, переважно похилого віку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні на Донбасі бойовики двічі обстрілювали позиції українських військ, внаслідок бойових дій втрат у лавах ООС немає.

Крім того, повідомлялося, що правоохоронці затримали в районі ООС пособника російських спецслужб, який намагався дестабілізації ситуації на Донбасі на етнічному підґрунті.