Бойовики імітують розведення сил у Станиці

Фото: фортифікаційні споруди в Станиці Луганській (facebook.com/pressjfo.news/)

Зазначені дії ставлять під зрив виконання Мінських домовленостей

Бойовики на Донбасі продовжують імітувати роботи з демонтажу фортифікаційних споруд, що розміщені на ділянці розведення сил у Станиці Луганській. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил, посилаючись на дані Української сторони спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Зокрема, замість активних дій з демонтажу фортифікаційних споруд, російські найманці з тильного боку розмістили чергову тимчасову споруду "кунг", з написом так званого СЦКК, тим самим зафіксувавши свою присутність на ділянці розведення №1.

"НЗФ ОРЛО і далі продовжує імітувати роботи з демонтажу фортифікаційних споруд, що розміщені на ділянці розведення номер 1", - йдеться у повідомленні.



В ООС нагадали, що у відповідності до Рамкового рішення ТКГ та інших Мінських домовленостей ділянка розведення "Станиця Луганська" має бути вільною від будь яких мілітарних структур.

"Варто наголосити, що зазначені дії ставлять під зрив виконання Мінських домовленостей щодо розведення сил та засобів, таким чином окупаційна адміністрація не дає можливості українській стороні перейти до реальних дій з ремонту зруйнованої частини мосту", - додали у прес-службі.

Нагадаємо, раніше в штабі Об'єднаних сил повідомили про те, що співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій почали обстеження фортифікаційної споруди опорного пункту, в районі населеного пункту Станиця Луганська. Тоді ж зазначалося, що при відсутності синхронних дій з боку бойовиків українська сторона змушена буде припинити роботи.