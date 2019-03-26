Боевики ИГИЛ атаковали КПП в Сирии

В результате атаки погибли 7 человек
В понедельник, 25 марта, в городе Манбидж на севере Сирии в результате атаки террористов "Исламского государства" погибли семеро поддерживаемых США повстанцев. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Al Arabiya.
Боевики ИГИЛ атаковали блокпост в Манбидже спустя несколько дней после того, как США объявили о полном разгроме халифата. Около полуночи по местному времени боевики открыли огонь по КПП на въезде в город, убив семь человек.
"Солдаты халифата напали на контрольно-пропускной пункт... к западу от города Манбидж вчера вечером", - говорится в заявлении.
Представитель военного совета Манбиджа Шерфан Дарвиш сказал, что спящие ячейки ИГИЛ таким образом мстят за победу над ИГИЛ в Сирии.
Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту США Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину план прекращения кризиса в Сирии.
Ранее сообщалось, что курдские союзники антитеррористической коалиции в Сирии разбили последний оплот "Исламского государства".