В Сирии окончательно разбили террористов ИГИЛ

Фото: война в Сирии (unisef.org)

Курды заняли последний оплот террористов в Сирии

Курдские союзники антитеррористической коалиции в Сирии разбили последний оплот "Исламского государства". Об этом сообщил глава информационной службы Демократических сил Сирии Мустафа Бали, передает Reuters.

Сообщается, что курдские формирования при поддержке США заняли населенный пункт Эль-Багуз на востоке Сирии, бои за который продолжались в течение нескольких недель.

"Эль-Багуз освобожден, мы добились военной победы над ИГ", - отметил Бали.

Напомним, бои за Эль-Багуз на границе с Ираком начались с новой силой 9 марта. В частности, атаки курдов возобновились после того, как анклав террористов покинули последние мирные жители.

Ранее также сообщалось, что в сирийском Манбидже в результате атаки террориста-смертника на заминированном авто на американо-курдский патруль пострадали восемь человек. По данным СМИ, член группировки "Исламское государство" атаковал четыре автомобиля военных США на дороге между Манбиджем и городом Эль-Баб. Представитель коалиции по борьбе с ИГИЛ Шон Райан сообщил, что американские военные при взрыве не пострадали.