ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Сирии окончательно разбили террористов ИГИЛ

Новости » Происшествия    23.03.2019 - 10:58
В Сирии окончательно разбили террористов ИГИЛ
Фото: война в Сирии (unisef.org)

Курды заняли последний оплот террористов в Сирии

Курдские союзники антитеррористической коалиции в Сирии разбили последний оплот "Исламского государства". Об этом сообщил глава информационной службы Демократических сил Сирии Мустафа Бали, передает Reuters.  

Сообщается, что курдские формирования при поддержке США заняли населенный пункт Эль-Багуз на востоке Сирии, бои за который продолжались в течение нескольких недель.

"Эль-Багуз освобожден, мы добились военной победы над ИГ", - отметил Бали.

Напомним, бои за Эль-Багуз на границе с Ираком начались с новой силой 9 марта. В частности, атаки курдов возобновились после того, как анклав террористов покинули последние мирные жители.

Ранее также сообщалось, что в сирийском Манбидже в результате атаки террориста-смертника на заминированном авто на американо-курдский патруль пострадали восемь человек. По данным СМИ, член группировки "Исламское государство" атаковал четыре автомобиля военных США на дороге между Манбиджем и городом Эль-Баб. Представитель коалиции по борьбе с ИГИЛ Шон Райан сообщил, что американские военные при взрыве не пострадали.

 

В Сирии на минах подорвались гражданские, погибли 16 человек
Новости Украины ИГИЛкурдыСирия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь