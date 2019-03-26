Бойовики ІДІЛ атакували КПП в Сирії

У понеділок, 25 березня, в місті Манбидж на півночі Сирії в результаті атаки терористів "Ісламської держави" загинули семеро підтримуваних США повстанців. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Al Arabiya.

Бойовики ІДІЛ атакували блокпост в Манбіджі через кілька днів після того, як США оголосили про повний розгром халіфату. Близько опівночі за місцевим часом бойовики відкрили вогонь по КПП на в'їзді в місто, вбивши сім людей.