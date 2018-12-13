При поддержке США начался штурм последнего большого города под властью ИГИЛ

Фото: война в Сирии (rfsmediaoffice.com)

При поддержке ударов с воздуха под руководством США SDF в течение нескольких месяцев пытался захватить последний большой город, удерживаемый терористической организацией

Сирийские силы, при поддержке США, штурмовали последний крупный городской оплот, удерживаемый террористической организацией "Исламское государство" на восточных берегах Евфрата. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

"Сражения продолжаются", - сказал представитель Сирийской демократической силы (SDF) Мустафа Бали.

При поддержке ударов с воздуха под руководством США SDF в течение нескольких месяцев пытался захватить последний большой город, удерживаемый террористической организацией "Исламское государство"

Полковник Шон Райан, пресс-секретарь подконтрольной США коалиции против "Исламского государства", заявил: "SDF вошли в Хаджина, и продвижение происходит хорошо".

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция планирует новую военную операцию против подразделений сирийских курдов, которая начнется в течение нескольких следующих дней.

До этого министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция недовольна планом Соединенных Штатов Америки разместить военные пункты вдоль ее границы с Сирией.