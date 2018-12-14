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Бойовики ІДІЛ втратили останнє підконтрольне місто в Сирії

Новини » Надзвичайні події    14.12.2018 - 11:35
Бойовики ІДІЛ втратили останнє підконтрольне місто в Сирії
Фото: війна в Сирії (rfsmediaoffice.com)

Місто було взято під контроль SDF, але деякі бойовики ІДІЛ все ще ховаються в його околицях

Курдські загони "Демократичних сил Сирії" (SDF) відбили у бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава" останнє контрольоване ними місто в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW, з посиланням на Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Повідомляється, що місто було взято під контроль SDF, але деякі бойовики ІДІЛ все ще ховаються в його околицях. Командувач SDF Мазлуум Кобан повідомив, що в Хаджині і поблизу нього залишається ще близько 5 тис. бойовиків ІДІЛ.

Раніше повідомлялося, що сирійські сили, за підтримки США, штурмували останній великий міський оплот, утримуваний терористичною організацією "Ісламська держава" на східних берегах Євфрату.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявляв, що Туреччина планує нову військову операцію проти підрозділів сирійських курдів, яка розпочнеться протягом кількох наступних днів.

До цього міністр оборони Туреччини Хулуси Акар заявив, що Туреччина незадоволена планом Сполучених Штатів Америки розмістити військові пункти уздовж її кордону з Сирією.

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