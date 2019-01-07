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Боевики из гранатометов обстреляли позиции ООС возле Павлополя

Новости » Общество    07.01.2019 - 15:11
Боевики из гранатометов обстреляли позиции ООС возле Павлополя
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Ситуация на линии соприкосновения остается контролируемой украинскими военными

На Донбассе боевики из гранатометов обстреляли украинских военных возле Павлополя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Александра Мотузяника.

На Донбассе за прошедшие сутки, 6 января, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась напряженной, противник пять раз обстрелял позиции наших войск. При этом случаев применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями, не зафиксировано. В частности, на Луганском направлении из района населенного пункта Золотое-5 боевики обстреляли позиции украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вблизи хутора Вольный.

На Донецком направлении вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка, Красногоровка вооруженные формирования РФ и их наемники совершили обстрел позиций Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия со стороны временно оккупированных сел Сигнальное, Александровка и Трудивск.

На Мариупольском направлении бевики обстреляли позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Гнутово по направлению населенного пункта Пикузы.

По состоянию на 11:00 текущих суток враг совершил обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Павлополь на Мариупольском направлении.

Ситуация на линии соприкосновения остается контролируемой украинскими военными.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 6 января российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня, ни один украинский военный не пострадал. 

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Темы: Новости ООС
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