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Бойовики з гранатометів обстріляли позиції ООС біля Павлополя

Новини » Суспільство    07.01.2019 - 15:11
Бойовики з гранатометів обстріляли позиції ООС біля Павлополя
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Ситуація на лінії зіткнення залишається контрольованою українськими військовими

На Донбасі бойовики з гранатометів обстріляли українських військових біля Павлополя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Міноборони Олександра Мотузяника.

На Донбасі за минулу добу, 6 січня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишалася напруженою, противник п'ять раз обстріляв позиції наших військ. При цьому випадків застосування озброєння, забороненого мінськими угодами, не зафіксовано. Зокрема, на Луганському напрямку з району населеного пункту Золоте-5 бойовики обстріляли позиції українських військових з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів поблизу хутора Вільний.

На Донецькому напрямку поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Мар'їнка, Красногорівка збройні формування РФ і їх найманці здійснили обстріл позицій Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї з боку тимчасово окупованих сіл Сигнальне, Олександрівка і Трудівськ.

На Маріупольському напрямку бевики обстріляли позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу селища Гнутово за напрямом населеного пункту Пікузи.

Станом на 11:00 поточної доби ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів по позиціях Об'єднаних сил в районі населеного пункту Павлопіль на Маріупольському напрямку.

Ситуація на лінії зіткнення залишається контрольованою українськими військовими.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 6 січня російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню, ні один український військовий не постраждав.

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Теми: Новини ООС
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