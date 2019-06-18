Боевики из гранатометов обстреляли гражданский объект в Новолуганском, - СЦКК

Иллюстративное фото (osce.org)

Обстрел был осуществлен в воскресенье, 16 июня

Российско-оккупационные войска в воскресенье, 16 июня 2019, обстреляли гражданскую инфраструктуру в поселке Новолуганское на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), наблюдатели зафиксировали факты обстрела боевиками одного из зданий агропромышленного комплекса в Новолуганском.

Отмечается, что обстрел со стороны российских наемников был совершен 16 июня в период с 22 до 23 часов. Обстрел велся из автоматического станкового гранатомета со стороны оккупированного населенного пункта Доломитное.

"Во время осуществления фотофиксации, наблюдательная группа зафиксировала повреждения кровли производственного помещения. Пострадавших среди сотрудников рабочей смены, к счастью, не выявлено", - говорится в отчете СЦКК.

Напомним, ранее украинская сторона СЦКК сообщила, что боевики в четверг, 13 июня, обстреляли здание действующей школы в оккупированной Михайловке. Наблюдатели обнаружили свежие отверстия от пуль в стеклопакетах окон на нескольких этажах здания. Ближайшие позиции боевиков расположены в 700 метрах на север от поврежденной школы.

Ранее, украинская сторона Совместного центра контроля и координации зафиксировала обстрел жилого дома в городе Марьинка российскими наемниками.