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Боевики обстреляли школу в оккупированной Михайловке

Новости » Происшествия    16.06.2019 - 11:37
Боевики обстреляли школу в оккупированной Михайловке
Иллюстративное фото (osce.org)

По данным ОБСЕ, школа была обстреляна из стрелкового оружия

Российские наемники в четверг, 13 июня, обстреляли здание действующей школы в оккупированном населенном пункте Михайловка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ОБСЕ.

Так, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали повреждения действующей школы в неподконтрольной украинскому правительству Михайловке, что за 58 км на запад от Луганска. Наблюдатели обнаружили свежие отверстия от пуль в стеклопакетах окон на нескольких этажах здания.

"Повреждения были вызваны огнем из стрелкового оружия. Директор школы сообщила о том, что повреждения произошли ночью 13 июня", - говорится в отчете ОБСЕ.

По данным Миссии, ближайшие позиции боевиков расположены в 700 метрах на север от поврежденной школы.

Кроме того, в оккупированной Михайловке наблюдатели обнаружили повреждения вследствие обстрела из стрелкового оружия местного магазина.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская сторона Совместного центра контроля и координации зафиксировала обстрел жилого дома в городе Марьинка российскими наемниками. Обстрел населенного пункта произошел в пятницу, 14 июня, около 5 утра. Во время обстрела в доме находились 7 человек, которые получили травмы различной степени тяжести.

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