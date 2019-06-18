Бойовики з гранатометів обстріляли цивільний об'єкт в Новолуганському, - СЦКК

Ілюстративне фото (osce.org)

Обстріл було здійснено у неділю, 16 червня

Російсько-окупаційні війська у неділю, 16 червня 2019, обстріляли цивільну інфраструктуру в селищі Новолуганське на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Як повідомила, українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК), спостерігачі зафіксували факти обстрілу бойовиками однієї з будівель агропромислового комплексу у Новолуганському.

Зазначається, що обстріл зі сторони російських найманців був здійснений 16 червня у період з 22 до 23 години. Обстріл вівся з автоматичного станкового гранатомету збоку окупованого населеного пункту Доломітне.

"Під час здійснення фотофіксації, спостережна група зафіксувала пошкодження покрівлі виробничого приміщення. Постраждалих серед працівників робочої зміни, на щастя, не виявлено", - йдеться у звіті СЦКК.

Нагадаємо, раніше українська сторона СЦКК повідомила, що бойовики у четвер, 13 червня, обстріляли будівлю діючої школи в окупованій Михайлівці. Спостерігачі виявили свіжі отвори від куль у склопакетах вікон на декількох поверхах будівлі. Найближчі позиції бойовиків розташовані за 700 метрів на північ від пошкодженої школи.

Раніше, українська сторона Спільного центру контролю й координації зафіксувала обстріл житлового будинку у місті Мар’їнка російськими найманцями.