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Боевики из гранатомета и пулеметов обстреляли Крымское

Новости » Происшествия     11.05.2020 - 17:38
Боевики из гранатомета и пулеметов обстреляли Крымское
Иллюстративное фото (facebook.com/ato.news)

Режим прекращения огня на участках разведения не нарушали

Сегодня, 11 мая, российско-оккупационные силы всего 1 раз нарушали режим прекращение огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, сегодня под вражеский обстрел из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов попали украинские позиции в районе населенного пункта Крымское. В результате обстрела ни один военный из состава Объединенных сил не пострадал.

"Украинские защитники для пресечения вражеской активности решительно применили дежурные огневые средства. Потери противника уточняются. Подразделения продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая условия прекращения огня, и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений", - отметили в штабе ООС.

Отмечается, что на участках разведения №1, №2 и №3 в районе населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Богдановка сегодня сохраняется режим прекращения огня.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 10 мая, в зоне проведения ООС на Донбассе в результате вражеских обстрелов ранения получили 4 украинские военные. Оккупанты 15 раз открывали огонь по подразделениям Объединенных сил, выпустив при этом более 90 мин.

Теги Новости Украины ДонбассобстрелбоевикиООС
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