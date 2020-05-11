В понедельник режим тишины в зоне проведения ООС не нарушался

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В Минобороны отметили, что такая ситуация наблюдается по состоянию на 12:00 понедельника

Министерство обороны Украины сообщает, что с начала текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе соблюдается режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Указано, что таковы данные по состоянию на 12:00.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, российские оккупационные войска активности не проявляли", - отмечается в сообщении.

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