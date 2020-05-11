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Бойовики з гранатомету та кулеметів обстріляли Кримське

Новини » Надзвичайні події     11.05.2020 - 17:38
Бойовики з гранатомету та кулеметів обстріляли Кримське
Ілюстративне фото (facebook.com/ato.news)

Режим припинення вогню на ділянках розведення не порушували

Сьогодні, 11 травня, російсько-окупаційні сили всього 1 раз порушували режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними штабу, сьогодні під ворожий обстріл зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів потрапили українські позиції в районі населеного пункту Кримське. В результаті обстрілу жоден військовий зі складу Об'єднаних сил не постраждав.

"Українські захисники для припинення ворожої активності рішуче застосували чергові вогневі засоби. Втрати противника уточнюються. Підрозділи продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню, та готові до реагування на можливі загрози з будь-яких напрямків", - наголосили у штабі ООС.

Зазначається, що на ділянках розведення №1, №2 та №3 в районі населених пунктів Станиця Луганська, Золоте та Богданівка сьогодні зберігається режим припинення вогню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 10 травня, в зоні проведення ООС на Донбасі в результаті ворожих обстрілів було поранено 4 українських військових. Окупанти 15 разів відкривали вогонь по підрозділах Об'єднаних сил, випустивши при цьому понад 90 мін.

Теги Новини України ДонбасобстрелбойовикиООС
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