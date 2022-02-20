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Боевики готовят фейк об обстреле с украинского беспилотника, - разведка

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Воскресенье 20 февраля 2022 19:07
Боевики готовят фейк об обстреле с украинского беспилотника, - разведка Фото: боевики готовят фейк об обстреле с украинского беспилотника (фото facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергей Пышкин

Согласно данным разведки, пророссийские боевики готовят очередную провокацию. Будут распространять фейк о том, что украинские военные якобы сбрасывали взрывные устройства на дома мирных населенных пунктов с помощью беспилотников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу оперативно-тактической группировки "Восток".

Как отмечает разведка, главный специалист Министерства информации "ДНР" Александр Гриценко дал задание съемочным группам отснять последствия обстрелов, которые были совершены якобы украинскими военными.

"Он дал четкие указания относительно того, чтобы местные жители комментируя обстрелы говорили, что они слышали звуки беспилотника. То есть обвиняли украинских военнослужащих в том, что они сбрасывают взрывные устройства в дома гражданского населения с помощью беспилотных летательных аппаратов", - отмечает пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина раскрывает все подробности, которые происходят на Донбассе в результате обострение ситуации.

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