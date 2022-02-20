Бойовики готують фейк про обстріл з українського безпілотника, - розвідка
Згідно з даними розвідки, проросійські бойовики готують чергову провокацію. Поширюватимуть фейк про те, що українські військові, нібито, скидали вибухові пристрої на домівки мирних населених пунктів за допомогою безпілотників.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу оперативно-тактичного угрупування "Схід".
Як відзначає розвідка, головний спеціаліст Міністерства інформації "ДНР" Олександр Гриценко дав завдання знімальним групам відзняти наслідки обстрілів, що були здійснені, нібито, українськими військовими.
"Він дав чіткі вказівки стосовно того, щоб місцеві жителі коментуючи обстріли говорили, що вони чули звуки безпілотника. Тобто звинувачували українських військовослужбовців у тому, що вони скидають вибухові пристрої на домівки цивільного населення за допомогою безпілотних літальних апаратів", - відзначає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна розкриває усі подробиці, які відбуваються на Донбасі внаслідок загострення ситуації.