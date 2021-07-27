Боевики в годовщину режима "тишины" трижды открывали огонь по силам ООС

Фото: Боевики в очередной раз обстреляли украинские позиции (Виталий Носач, РБК-Украина)

Во вторник, 27 июля, вооруженные формирования России трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.