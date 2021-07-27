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Бойовики в річницю режиму "тиші" тричі відкривали вогонь по силам ООС

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Донбас, Вівторок 27 липня 2021 17:30
Бойовики в річницю режиму "тиші" тричі відкривали вогонь по силам ООС Фото: бойовики в черговий раз обстріляли українські позиції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 27 липня, збройні формування Росії тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Так, ворожі обстріли були зафіксовані поблизу Золотого - 4 і Водяного. Окупанти вели вогонь з мінометів 120-го калібру.

Крім того, в районі населеного пункту Катеринівка російські найманці здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, рік тому, 27 липня 2020 року, вступив у дію режим припинення вогню на Донбасі.

Крім того, за минулу добу, 26 липня, на Донбасі в результаті ворожих обстрілів отримали поранення сім українських військових.

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