Боевики дважды обстреляли позиции ООС за сутки: один боец получил ранение

За прошедшие сутки, 30 января, боевики обстреляли два раза позиции украинских военных на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один боец получил ранение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
За прошедшие сутки боевики обстреливали наши позиции из разных типов гранатометов.
"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г.одав рамках Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.
Противник открывал огонь в сторону Станицы Луганской. Обстрел осуществили из станковых противотанковых гранатометов.
Также под обстрел попал и наши военные в районе села Пищевик в Донецкой области. Российские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и станковых противотанковых гранатометов.
В результате этих обстрелов один украинский военных получил ранение.
"Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - отметили в штабе ООС.
Напомним, что более 400 украинцев удерживаются оккупантами в плену. Их удерживают как в России, так и на территориях оккупированного Донбасса.
Ранее сообщалось, что на Донбассе сохранялась тишина двое суток.