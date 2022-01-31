Бойовики двічі обстріляли позиції ООС за добу: один боєць отримав поранення

За минулу добу, 30 січня, бойовики обстріляли два рази позиції українських військових на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів один боєць отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.
За минулу добу бойовики обстрілювали наші позиції з різних типів гранатометів.
"Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи", - йдеться в повідомленні.
Противник відкривав вогонь у бік Станиці Луганської. Обстріл здійснили зі станкових протитанкових гранатометів.
Також під обстріл потрапив і наші військові в районі села Пищевик в Донецькій області. Російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів і станкових протитанкових гранатометів.
В результаті цих обстрілів один український військових отримав поранення.
"Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - зазначили в штабі ООС.
Нагадаємо, що понад 400 українців утримуються окупантами в полоні. Їх утримують як в Росії, так і на територіях окупованого Донбасу.
Раніше повідомлялося, що на Донбасі зберігалася тиша дві доби.