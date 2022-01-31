Бойовики двічі обстріляли позиції ООС за добу: один боєць отримав поранення

За минулу добу бойовики обстрілювали наші позиції з різних типів гранатометів.

"Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи", - йдеться в повідомленні.

Противник відкривав вогонь у бік Станиці Луганської. Обстріл здійснили зі станкових протитанкових гранатометів.

Також під обстріл потрапив і наші військові в районі села Пищевик в Донецькій області. Російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів і станкових протитанкових гранатометів.

В результаті цих обстрілів один український військових отримав поранення.

"Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - зазначили в штабі ООС.