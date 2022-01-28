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В РФ и на Донбассе незаконно удерживают более 400 украинцев, - Денисова

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Украина, Пятница 28 января 2022 17:50
В РФ и на Донбассе незаконно удерживают более 400 украинцев, - Денисова Фото: уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова заявила, что в России и в ОРДЛО незаконно удерживаются 444 политзаключенных и заложников. Она приветствовала принятие парламентом закона, предусматривающего создание реестра политзаключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Денисовой в Telegram.

По ее словам, из всех политзаключенных по политически-религиозным мотивированным обвинениям преследуют 130 украинцев. Из низ 121 находится в заключении (15 - во временно оккупированном Крыму, 106 - на территории РФ) и девять человек лишены права на свободу передвижения.

На оккупированном Донбассе находятся 314 украинцев, из них 33 - женщины и 44 - военнослужащие. Среди этих заключенных многодетные родители, люди с тяжелыми заболеваниями, общественные журналисты и правозащитники.

"76 человек уже приговорены к длительным срокам, остальные - 45 человек находятся под судом и следствием", - написала украинский омбудсмен.

Она отметила, что благодаря принятомузакону закрепляется возможность предоставления медицинской и реабилитационной помощи, санаторно-курортного лечения лицам, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Кроме того, после освобождения этих лиц предполагается возмещение расходов на профессиональную правовую помощь, предоставляемую для защиты их прав и законных интересов.

Напомним, в СИЗО российского города Ростов-на-Дону произошла вспышка коронавируса и чесотки. Там незаконно удерживают 33 украинских политзаключенных.

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