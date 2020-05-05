Боевики дважды обстреливали позиции украинских воинов на Донбассе

Боевики с начала суток дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе вблизи Орехового и Невельского. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, оккупант на Луганском направлении около 10:00 применил стрелковое оружие возле Орехового. Также в это время здесь была зафиксирована активность вражеского снайпера. Кроме того, на Донецком направлении после 6-ти часов утра на украинских позициях неподалеку Невельского разорвались 6 мин калибра 82-мм.

Как отмечается, украинские военнослужащие сразу применили дежурные огневые средства для подавления вражеской активности боевиков. Потерь среди украинских военных нет.

Напомним, вчера на окраинах Павлополя за несколько десятков метров от жилых домов украинскими военнослужащими была обнаружена неуправляемая авиационная ракета С-8, которую запустили боевики.

Также на Донбассе, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.