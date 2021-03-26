Боевики дважды обстреливали позиции ООС на Донбассе

В пятницу, 26 марта, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов четверо украинских военных погибли, еще двое получили ранения.
Так, боевики осуществили прицельный обстрел украинских позиций недалеко от населенного пункта Шумы. Оккупанты стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"В результате обстрела четверо военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
Кроме того, в пригороде поселка Майорск российско-оккупационные войска открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Украинские военные открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы.
Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ о действиях вооруженных формирований Российской Федерации.
Напомним, ранее стало известно, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе собирается на экстренное внутреннее совещание из-за обстрела и гибели военных.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 25 марта, оккупанты обстреляли позиции украинских военных восемь раз.