Бойовики двічі обстрілювали позиції ООС на Донбасі

У п'ятницю, 26 березня, збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів четверо українських військових загинули , ще двоє отримали поранення.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли.

Крім того, в передмісті селища Майорськ російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

"В результаті обстрілу четверо військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Пораненим воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та доставили до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

Так, бойовики здійснили прицільний обстріл українських позицій недалеко від населеного пункту Шуми. Окупанти стріляли з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українська делегація в Тристоронньої контактної групи збирається на екстрену внутрішню нараду через обстріли і загибель військових.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу, 25 березня, окупанти обстріляли позиції українських військових вісім разів.