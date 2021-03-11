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Боевики дважды обстреливали позиции ООС на Донбассе

Автор: РБК-Украина

В четверг, 11 марта, вооруженные формирования Российской Федерации игнорируя договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы, и в дальнейшем осуществляют провокационные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. Так, с начала суток боевики дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС в Facebook.

Вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Пищевик. Боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов.

На других участках вдоль линии разграничения наблюдается "тишина".

В результате обстрелов со стороны боевиков ни один украинский военный не пострадал.

Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ обо всех фактах нарушения режима прекращения огня.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, за минувшие сутки, 10 марта, боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела погиб украинский военный.

Кроме того, в течение минувших суток СММ ОБСЕ зафиксировала 128 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 26 - в Луганской. Большинство нарушений произошли в районах к югу от Донецкой фильтровальной станции.

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