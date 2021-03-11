Бойовики двічі обстрілювали позиції ООС на Донбасі

У четвер, 11 березня, збройні формування Російської Федерації ігноруючи домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи, та надалі здійснюють провокаційні обстріли позицій Збройних сил України. Так, з початку доби бойовики двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі.
Про це повідомляє прес-центр командування ООС в Facebook.
Ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від населеного пункту Пищевик. Бойовики стріляли з автоматичних гранатометів станкових.
На інших ділянках уздовж лінії розмежування спостерігається "тиша".
В результаті обстрілу з боку бойовиків ні один український військовий не постраждав.
Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ про всі факти порушення режиму припинення вогню.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
Нагадаємо, за минулу добу, 10 березня, бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу загинув український військовий.
Крім того, протягом минулої доби СММ ОБСЄ зафіксувала 128 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 26 - в Луганській. Більшість порушень сталися в районах на південь від Донецької фільтрувальної станції.