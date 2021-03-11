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Бойовики двічі обстрілювали позиції ООС на Донбасі

Автор: РБК-Україна

У четвер, 11 березня, збройні формування Російської Федерації ігноруючи домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи, та надалі здійснюють провокаційні обстріли позицій Збройних сил України. Так, з початку доби бойовики двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє прес-центр командування ООС в Facebook.

Ворожі обстріли були зафіксовані недалеко від населеного пункту Пищевик. Бойовики стріляли з автоматичних гранатометів станкових.

На інших ділянках уздовж лінії розмежування спостерігається "тиша".

В результаті обстрілу з боку бойовиків ні один український військовий не постраждав.

Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ про всі факти порушення режиму припинення вогню.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, за минулу добу, 10 березня, бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу загинув український військовий.

Крім того, протягом минулої доби СММ ОБСЄ зафіксувала 128 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 26 - в Луганській. Більшість порушень сталися в районах на південь від Донецької фільтрувальної станції.

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Новини України ДонбасООС
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