Боевики дважды обстреливали позиции ООС на Донбассе
В четверг, 11 марта, вооруженные формирования Российской Федерации игнорируя договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы, и в дальнейшем осуществляют провокационные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. Так, с начала суток боевики дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр командования ООС в Facebook.
Вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Пищевик. Боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов.
На других участках вдоль линии разграничения наблюдается "тишина".
В результате обстрелов со стороны боевиков ни один украинский военный не пострадал.
Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ обо всех фактах нарушения режима прекращения огня.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, за минувшие сутки, 10 марта, боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела погиб украинский военный.
Кроме того, в течение минувших суток СММ ОБСЕ зафиксировала 128 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 26 - в Луганской. Большинство нарушений произошли в районах к югу от Донецкой фильтровальной станции.