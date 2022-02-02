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Боевики дважды нарушили "тишину" на Донбассе: стреляли возле Марьинки и Песков

Автор: Артур Родивилов

За прошедшие сутки, 1 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В частности, в направлении Марьинки оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, а недалеко от Песков - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

С начала суток, 2 февраля, нарушений не зафиксировано.

Напомним, 31 января со стороны боевиков зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Кроме того, разведка Минобороны сообщила, что на Донбассе погибли два боевика и один получил тяжелое ранение.

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ДонбассООС