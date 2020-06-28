Боевики снова нарушают режим "тишины" на Донбассе

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Украинской военные оперативно отвечали из имеющихся огневых средств

По состоянию на 12:00 28 июня боевики дважды обстреляли позиции военных операции Объединенных сил. Бойцы Вооруженных сил Украины оперативно отвечали из имеющихся огневых средств.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

На Луганском направлении, в период с 04:05 по 04:30, российские оккупационные войска выпустили 9 мин 82-го калибра по защитникам Мироновского.

А с 7:25 по 7:50, вели обстрел позиций украинских защитников вблизи Старогнатовки, что на Донецком направлении.

Напомним, боевики на Донбассе обстреляли из противотанковых гранатометов позиции ООС возле Крымского.

Ранее сообщалось, что на Донбассе 27 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, за минувшие сутки погиб украинский военный, еще трое - получили ранения.

А 26 июня оккупационные войска девять раз обстреляли украинские позиции, ранение получил один военный.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анастасия Рокитна