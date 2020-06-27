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Обстановка на Донбассе: ранен украинский военный, противник применил артиллерию

Новости » Происшествия     27.06.2020 - 07:28
Обстановка на Донбассе: ранен украинский военный, противник применил артиллерию
Фото: боевые действия (mil.gov.ua)

У боевиков один погибший и двое ранены

На Донбассе ситуация снова обострилась, в течение 26 июня оккупационные войска девять раз обстреляли украинские позиции. Как следствие - ранен один военный.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Указывается, что незаконные вооруженные российские формирования применили при этом запрещенные артиллерийские системы калибра 122 мм, а также 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы зафиксированы трижды вблизи населенного пункта Крымское, а также неподалеку от Катериновки, Новоалександровки и Новозвановки. Огневую активность оккупантов зафиксировали и на окраинах Хутора Вольный, неподалеку Шумов и возле населенного пункта Славное.

"В результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получили ранения. Он был оперативно доставлен в лечебное учреждение, военному оказана необходимая медицинская помощь", - отметили в штабе.

В ответ на агрессию украинским войскам тоже пришлось открывать огонь. В результате противник прекратил обстрелы. Разведка сообщила, что вследствие этого 26 июня был уничтожен один и ранены двое боевиков.

От начала этих суток, 27 июня, боевики открывали огонь дважды - в пригороде Авдеевки и неподалеку Водяного. Потерь в составе Объединенных сил нет.

Напомним, на Донбассе от начала 2020 года под обстрелами боевиков погибли 18 украинских военнослужащих, ранения получили 125 воинов.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины ДонбассобстрелООС
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