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Бойовики знову порушують режим "тиші" на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     28.06.2020 - 13:20
Бойовики знову порушують режим "тиші" на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Українській військові оперативно відповідали з наявних вогневих засобів

Станом на 12:00 28 червня бойовики двічі обстріляли позиції військових операції Об'єднаних сил. Бійці Збройних сил України оперативно відповідали з наявних вогневих засобів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

На Луганському напрямку, у період з 04:05 по 04:30, російські окупаційні війська випустили 9 мін 82-го калібру по оборонцям Миронівського.

А з 7:25 по 7:50, вели обстріл позицій українських захисників поблизу Старогнатівки, що на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі обстріляли з протитанкових гранатометів позиціїї ООС біля Кримського.

Раніше повідомлялось, що на Донбасі 27 червня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, за минулу добу загинув український військовий, ще троє - дістали поранення.

А протягом 26 червня окупаційні війська дев'ять разів обстріляли українські позиції, поранення дістав один військовий.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України ООС
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