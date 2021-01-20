ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Боевики дважды нарушили перемирие на Донбассе, стреляли из гранатометов

Среда 20 января 2021 07:44
Боевики дважды нарушили перемирие на Донбассе, стреляли из гранатометов
Фото: ситуация на Донбассе (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В течение прошлых суток, 19 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Вследствие обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь в сторону наших позиций из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

В районе населенного пункта Южное российско-оккупационные войска вели огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы противника украинские военнослужащие открыли огонь в ответ. О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

От начала текущих суток, 20 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала снижение количества обстрелов на Донбассе.

Напомним, на Донбассе за сутки 18 января боевики один раз нарушили режим прекращения огня.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Донбасс

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь