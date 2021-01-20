Бойовики двічі порушили перемир'я на Донбасі, стріляли з гранатометів

Фото: ситуація на Донбасі (РБК-Україна)

Протягом минулої доби, 19 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Унаслідок обстрілів жодний український військовий не постраждав.

Про це повідомили у прес-центрі штабу ООС.

Так, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь в бік наших позицій з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.

В районі населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська вели вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На обстріли противника українські військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 20 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала зниження кількості обстрілів на Донбасі.

Нагадаємо, на Донбасі за добу 18 січня бойовики один раз порушили режим припинення вогню.