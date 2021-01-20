ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Бойовики двічі порушили перемир'я на Донбасі, стріляли з гранатометів

Середа 20 січня 2021 07:44
Бойовики двічі порушили перемир'я на Донбасі, стріляли з гранатометів
Фото: ситуація на Донбасі (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Протягом минулої доби, 19 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Унаслідок обстрілів жодний український військовий не постраждав.

Про це повідомили у прес-центрі штабу ООС.

Так, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь в бік наших позицій з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.

В районі населеного пункту Південне російсько-окупаційні війська вели вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На обстріли противника українські військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь. Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 20 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала зниження кількості обстрілів на Донбасі.

Нагадаємо, на Донбасі за добу 18 січня бойовики один раз порушили режим припинення вогню.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Донбас

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся