ОБСЕ зафиксировала снижение количества обстрелов в Донбассе

Фото: СММ ОБСЕ (facebook.com/oscesmm)

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала снижение количества обстрелов на Донбассе. За сутки зафиксировали 19 нарушений, в то же время как в предыдущий период - 46.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Так, в Донецкой области СММ зафиксировала 18 нарушений режима прекращения огня, в том числе 3 взрыва неопределенного происхождения. Почти все нарушения режима прекращения огня произошли в районах к северу от Донецкой фильтровальной станции. За предыдущие сутки в этой области зафиксировано 38 нарушений режима прекращения огня.

В Луганской области Миссия зафиксировала 1 нарушение режима прекращения огня в районе к северу от участка разведения в районе Золотого. За предыдущие сутки зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

РБК-Украина писало, что Зеленский встретился с действующей главой ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде. В ходе встречи президент пожаловался на торможение урегулирования на Донбассе.

Напомним, ОБСЕ сократила присутствие своих наблюдателей в Украине из-за пандемии коронавируса.