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Боевики два раза обстреляли позиции ООС на Донбассе: потерь среди украинских военных нет

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Донбасс, Суббота 31 июля 2021 17:55
Боевики два раза обстреляли позиции ООС на Донбассе: потерь среди украинских военных нет Фото: на Донбассе боевики два раза нарушили перемирие (facebook.com.mod/mil)
Автор: Дмитрий Кузнецов

С начала суток 31 июля вооруженные формирования Российской Федерации два раза открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Возле Водяного противник открывал огонь из автоматических и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия.

В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии соприкосновения.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет", - добавили в ООС.

В пресс-центре уточнили, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

Напомним, в течение двух последний дней - 28 и 29 июля - пророссийские наемники совершили дистанционное минирования противопехотными минами ПОМ-2 участков местности вблизи населенных пунктов Зайцево и Южное.

Отметим, за минувшие сутки, 30 июля, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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