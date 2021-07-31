Боевики осуществили дистанционное минирование возле подконтрольных Украине Зайцево и Южного
Украинская сторона СЦКК в очередной раз сообщает о грубых нарушениях режима прекращения огня со стороны российских оккупантов. В частности, два дня подряд зафиксировано дистанционное минирование территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Так, 28 и 29 июля пророссийские наемники совершили дистанционное минирования противопехотными минами ПОМ-2 участков местности вблизи населенных пунктов Зайцевое и Южное, находящихся на подконтрольной правительству Украины территории вблизи линии соприкосновения.
Украинской стороной СЦКК, была проведена верификация минирования и с помощью установленного координационного механизма проинформирован СММ ОБСЕ.
"Такие действия оккупантов подвергают опасности местное население и противоречат Минским договоренностям", - говорится в сообщении.