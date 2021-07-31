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Боевики осуществили дистанционное минирование возле подконтрольных Украине Зайцево и Южного

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Суббота 31 июля 2021 12:54
Боевики осуществили дистанционное минирование возле подконтрольных Украине Зайцево и Южного Фото: на Донбассе дважды за два дня осуществляли дистанционное минирование (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Украина

Украинская сторона СЦКК в очередной раз сообщает о грубых нарушениях режима прекращения огня со стороны российских оккупантов. В частности, два дня подряд зафиксировано дистанционное минирование территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, 28 и 29 июля пророссийские наемники совершили дистанционное минирования противопехотными минами ПОМ-2 участков местности вблизи населенных пунктов Зайцевое и Южное, находящихся на подконтрольной правительству Украины территории вблизи линии соприкосновения.

Украинской стороной СЦКК, была проведена верификация минирования и с помощью установленного координационного механизма проинформирован СММ ОБСЕ.

"Такие действия оккупантов подвергают опасности местное население и противоречат Минским договоренностям", - говорится в сообщении.

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Донбасс минирование
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