Бойовики два рази обстріляли позиції ООС на Донбасі: втрат серед українських військових немає
З початку доби 31 липня збройні формування Російської Федерації два рази відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.
Біля Водяного противник відкривав вогонь з автоматичних і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї.
У Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії зіткнення.
"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає", - додали в ООС.
У пресцентрі уточнили, що про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК.
Нагадаємо, протягом двох останніх днів - 28 і 29 липня - проросійські найманці здійснили дистанційне мінування протипіхотними мінами ПОМ-2 ділянок місцевості поблизу населених пунктів Зайцеве та Південне.
Зазначимо, за минулу добу, 30 Липня, бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.