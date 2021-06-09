UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Боевики на Донбассе запускали беспилотник, его подавили силы ООС

Автор: РБК-Украина

В среду, 9 июня, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, вражеские обстрелы были зафиксированы в районе Новотошковского. Оккупанты обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия.

Кроме того, в направлении населенного пункта Раевка военные зафиксировали пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы украинские военные подавили беспилотник противника.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинскими военнослужащими", - говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 8 июня, боевики шесть раз обстреливали украинские позиции на Донбассе.

Кроме того, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в течение минувших суток 76 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Добавим, что в результате боевых действий на Донбассе погибли 240 детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассООС