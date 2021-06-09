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Бойовики на Донбасі запускали безпілотник, його подавили сили ООС

Автор: РБК-Україна

У середу, 9 червня, збройні формування Російської Федерації двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зокрема, ворожі обстріли були зафіксовані в районі Новотошківського. Окупанти обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї.

Крім того, в напрямку населеного пункту Раївка військові зафіксували проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби українські військові подавили безпілотник противника.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контролюється українськими військовослужбовцями", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 8 червня, бойовики шість разів обстрілювали українські позиції на Донбасі.

Крім того, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала протягом минулої доби 76 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Додамо, що в результаті бойових дій на Донбасі загинули 240 дітей.

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