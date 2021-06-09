Бойовики на Донбасі запускали безпілотник, його подавили сили ООС
У середу, 9 червня, збройні формування Російської Федерації двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів жоден український військовий не постраждав.
Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.
Зокрема, ворожі обстріли були зафіксовані в районі Новотошківського. Окупанти обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї.
Крім того, в напрямку населеного пункту Раївка військові зафіксували проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби українські військові подавили безпілотник противника.
"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контролюється українськими військовослужбовцями", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, 8 червня, бойовики шість разів обстрілювали українські позиції на Донбасі.
Крім того, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала протягом минулої доби 76 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.
Додамо, що в результаті бойових дій на Донбасі загинули 240 дітей.