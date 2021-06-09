ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бойовики на Донбасі запускали безпілотник, його подавили сили ООС

Новость на русском →
Донбас, Середа 09 червня 2021 17:52
Бойовики на Донбасі запускали безпілотник, його подавили сили ООС Фото: бойовики запускали безпілотник на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Україна

У середу, 9 червня, збройні формування Російської Федерації двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зокрема, ворожі обстріли були зафіксовані в районі Новотошківського. Окупанти обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї.

Крім того, в напрямку населеного пункту Раївка військові зафіксували проліт ворожого безпілотника типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби українські військові подавили безпілотник противника.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контролюється українськими військовослужбовцями", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 8 червня, бойовики шість разів обстрілювали українські позиції на Донбасі.

Крім того, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала протягом минулої доби 76 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Додамо, що в результаті бойових дій на Донбасі загинули 240 дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Донбас ООС
NEWS
Голова дипломатії ЄС вперше назвав Лукашенка диктатором
Голова дипломатії ЄС вперше назвав Лукашенка диктатором
DAILY
Жодного "перезавантаження". Чого чекати світу й Україні від зустрічі Байдена та Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Жодного "перезавантаження". Чого чекати світу й Україні від зустрічі Байдена та Путіна