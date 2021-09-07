Боевики на Донбассе закладывают мины у линии соприкосновения, - разведка
В Министерстве обороны Украины установили, что боевики закладывают мины у линии соприкосновения на Донбассе. Минируют местность запрещенными международными конвенциями противопехотными минами ПОМ-2, ЕМН-2, МОН, ОЗМ-72.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные разведки.
Сообщается, что российские оккупационные войска продолжают наращивать оборудование передовых позиций и осуществлять минирование местности, включая участки территории в тыловых районах неподалеку от линии соприкосновения.
"Противник устанавливает минно-взрывные заграждения с использованием противотанковых мин и запрещенных международными Конвенциями противопехотных ПОМ-2, ЕМН-2, МОН, ОЗМ-72. Указанные действия оккупантов создают дополнительную опасность для гражданского населения", - говорится в сообщении.
Напомним, боевики на Донбассе стреляли возле населенных пунктов Зализное и Зайцевое.
Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска 7 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.