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Боевики на Донбассе семь раз открывали огонь по позициям военнослужащих потерь нет

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Донбасс, Вторник 07 сентября 2021 07:52
Боевики на Донбассе семь раз открывали огонь по позициям военнослужащих потерь нет Фото: боевики на Донбассе семь раз нарушили режим "тишины" (фото facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анна Полисученко

Боевики на Донбассе семь раз открывали огонь по позициям военных. В результате обстрелов позиций ООС потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу штабу ООС в Facebook.

За прошедшие сутки, 6 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Вблизи населенного пункта Зайцевое враг обстрелял украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Невельского российские оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Новолуганского враг открывал провокационный огонь из стрелкового оружия.

Противник применял минометы 120 калибра, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет по украинским позициям недалеко от Золотого-4 и Новозвановки.

Обстреливая окрестности населенного пункта Екатериновка российские оккупанты применили минометы 82 калибра.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата неопределенного типа с пересечением линии разграничения, который осуществил сброс двух самодельных взрывных устройств.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

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