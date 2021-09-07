Боевики на Донбассе семь раз открывали огонь по позициям военнослужащих потерь нет
Боевики на Донбассе семь раз открывали огонь по позициям военных. В результате обстрелов позиций ООС потерь среди украинских военных нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу штабу ООС в Facebook.
За прошедшие сутки, 6 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Вблизи населенного пункта Зайцевое враг обстрелял украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Невельского российские оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.
Вблизи Новолуганского враг открывал провокационный огонь из стрелкового оружия.
Противник применял минометы 120 калибра, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет по украинским позициям недалеко от Золотого-4 и Новозвановки.
Обстреливая окрестности населенного пункта Екатериновка российские оккупанты применили минометы 82 калибра.
Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата неопределенного типа с пересечением линии разграничения, который осуществил сброс двух самодельных взрывных устройств.
Боевых потерь среди украинских защитников нет.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.