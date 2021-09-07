Бойовики на Донбасі закладають міни біля лінії зіткнення, - розвідка
У Міністерстві оборони України установили, що бойовики закладають міни біля лінії зіткнення на Донбасі. Місцевість мінують забороненими міжнародними конвенціями протипіхотними мінами ПОМ-2, ЕМН-2, МОН, ОЗМ-72.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані розвідки.
Повідомляється, що російські окупаційні війська продовжують нарощувати обладнання передових позицій та здійснювати мінування місцевості, включно з ділянками території у тилових районах неподалік від лінії зіткнення.
"Противник встановлює мінно-вибухові загородження з використанням протитанкових мін і заборонених міжнародними Конвенціями протипіхотних ПОМ-2, ЕМН-2, МОН, ОЗМ-72. Зазначені дії окупантів створюють додаткову небезпеку для цивільного населення", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, бойовики на Донбасі стріляли біля населених пунктів Залізне та Зайцеве.
Раніше повідомлялось, що російські окупаційні війська 7 разів відкривали вогонь по позиціях українських воїнів.