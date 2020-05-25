Боевики на Донбассе восемь раз нарушили "тишину"

Фото: ситуация на Донбассе (flickr)

Потерь среди украинских военных нет

В понедельник, 25 мая, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Так, боевики применили минометы калибра 120 мм, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и вооружение боевой машины пехоты, которые должны быть отведенными от линии разграничения.

"Украинские защитники предоставили захватчикам решительный ответ. Почувствовав на себе действие наших дежурных огневых средств, оккупанты отказались от дальнейшей активности", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы вблизи Песков, рядом с Марьинкой, в районе Павлополя, неподалеку Богдановка и Тарамчука.

"С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 мая на Донбассе боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Кроме того, на Донбассе в мае жертвами обстрелов стали девять мирных жителей.

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Автор: Валерия Мрачковская