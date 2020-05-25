ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Бойовики на Донбасі вісім разів порушили "тишу"

Новини » Надзвичайні події     25.05.2020 - 17:53
Бойовики на Донбасі вісім разів порушили "тишу"
Фото: ситуація на Донбасі (flickr)

Втрат серед українських військових немає

У понеділок, 25 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Так, бойовики застосували міномети калібру 120 мм, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецька зброя та озброєння бойової машини піхоти, які повинні бути відведеними від лінії розмежування.

"Українські захисники надали загарбникам рішучу відповідь. Відчувши на собі дію наших чергових вогневих засобів, окупанти відмовилися від подальшої активності", - йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив обстріл поблизу Пісків, поруч з Мар'їнкою, в районі Павлополя, неподалік Богданівки і Тарамчука.

"З початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об'єднаних сил внаслідок обстрілу ворожих немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 травня на Донбасі бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню.

Крім того, на Донбасі у травні жертвами обстрілу стали дев'ять мирних жителів.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України ООСДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся