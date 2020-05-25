Бойовики на Донбасі вісім разів порушили "тишу"

Фото: ситуація на Донбасі (flickr)

Втрат серед українських військових немає

У понеділок, 25 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Так, бойовики застосували міномети калібру 120 мм, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецька зброя та озброєння бойової машини піхоти, які повинні бути відведеними від лінії розмежування.

"Українські захисники надали загарбникам рішучу відповідь. Відчувши на собі дію наших чергових вогневих засобів, окупанти відмовилися від подальшої активності", - йдеться в повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив обстріл поблизу Пісків, поруч з Мар'їнкою, в районі Павлополя, неподалік Богданівки і Тарамчука.

"З початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об'єднаних сил внаслідок обстрілу ворожих немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 травня на Донбасі бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню.

Крім того, на Донбасі у травні жертвами обстрілу стали дев'ять мирних жителів.

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Автор: Валерія Мрачковська