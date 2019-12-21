Боевики на Донбассе утром били возле Зайцево и Новотроицкого

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

В рядах украинских военных потерь нет

С начала субботы, 21 декабря, российские незаконные вооруженные формирования на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, утром около 7 часов оккупанты обстреляли опорные пункты украинских военных вблизи населенного пункта Зайцево. Огонь велся со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также утром под обстрел со станковых противотанковых гранатометов попали позиции подразделений Объединенных сил в районе Новотроицкого.

"По имеющейся на это время информации, потерь с нашей стороны нет", - добавили в Минобороны.

Напомним, ранее сообщалось, что 19 декабря российско-оккупационные войска обстреляли беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Наблюдатели зафиксировали 4 выстрела в направлении беспилотника, который осуществлял мониторинг в районе населенного пункта Раивка.

Кроме того, 20 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате использования лазерного оружия со стороны российско-оккупационных сил один украинский военный получил травму сетчатки. Вчера боевики применяли запрещенное вооружение.