Бойовики на Донбасі зранку били біля Зайцевого та Новотроїцького

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

У лавах українських військових втрат немає

З початку суботи, 21 грудня, російські незаконні збройні формування на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

За даними оборонного відомства, вранці близько 7-ї години окупанти обстріляли опорні пункти українських військових поблизу населеного пункту Зайцеве. Вогонь вівся зі станкових протитанкових та автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Також вранці під обстріл зі станкових протитанкових гранатометів потрапили позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі Новотроїцького.

"За наявною на цей час інформацією, втрат з нашого боку немає", - додали в Міноборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 19 грудня російсько-окупаційні війська обстріляли безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Спостерігачі зафіксували 4 постріли в напрямку безпілотника, який здійснював моніторинг в районі населеного пункту Раївка.

Крім того, 20 грудня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі в результаті використання лазерної зброї з боку російсько-окупаційних сил один український військовий отримав травму сітківки. Вчора бойовики застосовували заборонене озброєння.