Боевики на Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ

Иллюстративное фото (flickr.com/osce_smmu)

Инцидент произошел вблизи оккупированного населенного пункта Раивка

В четверг, 19 декабря, российско-оккупационные силы обстреляли беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе оккупированного населенного пункта Раивка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежедневный отчет ОБСЕ.

По данным наблюдателей, совершая полет беспилотника на северо-восточной окраине Раивки наблюдатели слышали 4 выстрела из стрелкового оружия. Обстрелы велись примерно за 400-450 метров на юго-восток от места пребывания наблюдателей.

Отмечается, что огонь велся в направлении беспилотника СММ ОБСЕ, что пролетал за 420 метров на восток от команды наблюдателей. После фиксации обстрелов наблюдатели приземлили беспилотник и покинули район.

Напомним, ранее сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ констатировали увеличение количества взрывов и фактов нарушения режима прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. В Донецкой области миссия ОБСЕ зарегистрировала около 190 взрывов, еще 34 взрыва были зафиксированы на Луганщине.

Также РБК-Украина писало, что в пятницу, 20 декабря, боевики на Донбассе 10 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Оккупанты применяли минометы 82-го калибра. Вчера один украинский военнослужащий получил травму сетчатки вследствие использования лазерного оружия со стороны российско-оккупационных сил.