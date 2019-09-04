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Бойовики на Донбасі посилюють позиції на передовій

Новини » Надзвичайні події    04.09.2019 - 13:24
Бойовики на Донбасі посилюють позиції на передовій
Ілюстративне фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Бойовики під час ротації збільшують кількість військової техніки

Бойовики на Донбасі приховано посилюють позиції на передовій, збільшуючи кількість військової техніки і артилерійських установок. Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, передає прес-служба відомства.

За словами Гуцуляка, посилення позицій частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) відбувається під час ротації, яка триває з середини серпня.

"На передову прибувають мотострілкові підрозділи посилені додатковим озброєнням і технікою, в тому числі танками, самохідними артилерійськими установками та мінометами. Для маскування техніки окупанти використовують будівлі цивільної інфраструктури", - повідомив Гуцуляк.

Також українська розвідка повідомляє, що прибулі за ротацією підрозділи встановлюють додаткові мінно-вибухові загородження з використанням заборонених міжнародним правом протипіхотні міни МОН-50 і ОЗМ-72.

Нагадаємо, впродовж 3 вересня бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу поранення отримали 4 українських солдатів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Мінську почалося засідання підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.

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